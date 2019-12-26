За прошедшие сутки оккупанты 12 раз обстреляли Объединенные силы и продолжили обстрелы с утра

26 декабря, 2019, 07:20

В среду, 25 декабря, российские оккупанты на Донбассе 12 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики стреляли вблизи Красногоровки из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Невельским - из миномета калибра 120 мм - 7 мин; неподалеку Старогнатовки - из стрелкового оружия; возле населенного пункта Васильевка - из ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли украинские позиции рядом с Крымским из стрелкового оружия; вблизи населенного пункта Луганское - из минометов калибров 120 мм и 82 мм, выпустив по 17 мин, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В течение суток 25 декабря потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.

С начала суток 26 декабря российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв из стрелкового оружия позиции украинских военных недалеко от населенного пункта Невельское. Потерь среди украинских военных вследствие этого обстрела не зафиксировано.