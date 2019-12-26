За прошедшие сутки оккупанты 12 раз обстреляли Объединенные силы и продолжили обстрелы с утра
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики стреляли вблизи Красногоровки из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Невельским - из миномета калибра 120 мм - 7 мин; неподалеку Старогнатовки - из стрелкового оружия; возле населенного пункта Васильевка - из ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли украинские позиции рядом с Крымским из стрелкового оружия; вблизи населенного пункта Луганское - из минометов калибров 120 мм и 82 мм, выпустив по 17 мин, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В течение суток 25 декабря потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.
С начала суток 26 декабря российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв из стрелкового оружия позиции украинских военных недалеко от населенного пункта Невельское. Потерь среди украинских военных вследствие этого обстрела не зафиксировано.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-