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Espreso.tvОбществоКняжицкий: В следующем году нас ждет объединение национально-демократических сил

Княжицкий: В следующем году нас ждет объединение национально-демократических сил

Между партиями национально-демократического направления есть много противоречий, но единственный путь победить Путина - это объединить наши усилия
Об этом в эфире программы "Говорит Большой Львов" на телеканале Еспресо заявил народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий.

По его словам, во время вече "Нет капитуляции" состоялось первое такое объединение, ведь совместно на сцене выступили представители различных политических сил - "Европейской Солидарности", "Батькивщины", "Голоса", "Свободы".

"Если президент Владимир Зеленский не хочет получить личное поражение в следующем году, то ему нужно опираться не на пророссийских людей, которые есть в его фракции, говорят антиукраинские тезисы, а на патриотические политические силы, на военных и волонтеров, которых сегодня, к сожалению, унижают и пытаются запугать", - заявил Николай Княжицкий.
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