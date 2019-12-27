Как выглядит Шулявский мост после ремонта. ФОТО
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в испытаниях пролетных строений Шулявского путепровода.
"По проектной документации, есть перечень норм и стандартов, которым должны соответствовать технические характеристики нового моста. Для того, чтобы проверить соответствие заявленных характеристик конструкции - ее нагрузили. Проверка состоялась в два этапа. Этап динамической нагрузки и этап статической нагрузки", - рассказал Виталий Кличко.
В соответствии с программой статических испытаний, было реализовано 12 схем погрузки пролетных строений путепровода.
8 грузовиков МАЗ одновременно проехали мостом.
"При динамической нагрузке восемь МАЗов с балластом одновременно с разной скоростью проехали Шулявским мостом. Вес каждого грузовика - 30 тонн. То есть мост находился под весом 240 тонн", - рассказывают в пресс-службе.
- Напомним, 25 декабря мэр Киева Виталий Кличко заявил, что движение Шулявским путепроводом планируют открыть в конце текущей недели
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