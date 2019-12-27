Как выглядит Шулявский мост после ремонта. ФОТО

27 декабря, 2019, 15:55

27 декабря на Шулявском мосту провели испытания на прочность после ремонтных работ

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в испытаниях пролетных строений Шулявского путепровода.

"По проектной документации, есть перечень норм и стандартов, которым должны соответствовать технические характеристики нового моста. Для того, чтобы проверить соответствие заявленных характеристик конструкции - ее нагрузили. Проверка состоялась в два этапа. Этап динамической нагрузки и этап статической нагрузки", - рассказал Виталий Кличко.

В соответствии с программой статических испытаний, было реализовано 12 схем погрузки пролетных строений путепровода.

8 грузовиков МАЗ одновременно проехали мостом.

"При динамической нагрузке восемь МАЗов с балластом одновременно с разной скоростью проехали Шулявским мостом. Вес каждого грузовика - 30 тонн. То есть мост находился под весом 240 тонн", - рассказывают в пресс-службе.