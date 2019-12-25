Кличко обещает до конца недели открыть движение Шулявским путепроводом
25 декабря, 2019, 13:53
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что движение Шулявским путепроводом планируют открыть в конце текущей недели
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Для того, чтобы запустить движение Шулявским путепроводом с улицы Довженко на улицу Гетьмана до конца этого года, строители без выходных работают и днем, и ночью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что конструкцию нового моста уже заасфальтировали и нанесли на дорожное покрытие временную разметку. Прошлой ночью вкладывали асфальт на подъезде со стороны улицы Гетьмана. Сегодня асфальтируют подъезд со стороны улицы Довженко. Параллельно устанавливают барьерные и перильные ограждения.
"В конце этой недели мы, как и обещали, планируем открыть движение транспорта по новому мосту", - подчеркнул Кличко.
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