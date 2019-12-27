Экс-игрок сборной Украины покинул российский футбольный клуб

27 декабря, 2019, 17:19

Украинский защитник Виталий Федорив покинул "Нижний Новгород", который выступает во втором российском дивизионе

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт российского клуба.

32-летний защитник Виталий Федорив покинул футбольный клуб "Нижний Новгород", со второго российского дивизиона. Контракт Федорива принадлежал "Нижнему Новгороду" с февраля 2018 года.

В нынешнем сезоне Федорив провел за "Нижний Новгород" 20 матчей во всех турнирах. Ориентировочная стоимость футболиста согласно Transfermarkt составляет € 250 000. Защитник выступает за команду, начиная с 2018-го года.

Виталий Федорив имеет в своем активе два матча за национальную команду Украины.