Из Лиги чемпионов в дебри: Хацкевич возглавил российский клуб 2-го дивизиона
20 декабря, 2019, 12:07
Бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич возглавил волгоградский "Ротор", который выступает во втором российском дивизионе
Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.
Александр Хацкевич приступит к исполнению своих обязанностей 12 января, на первом сборе в Турции. В тренерский штаб белорусского специалиста вошли старший тренер Максим Шацких, тренер по физподготовке Виталий Шпанюк и тренер вратарей Виталий Варивончик.
В нынешнем сезоне волгоградский "Ротор" после 25 туров с 52 очками идет на первом месте в ФНЛ (2-й российский дивизион) и претендует на выход в российскую Премьер-лигу.
- Напомним, 14 августа киевское "Динамо" объявило об отставке с поста главного тренера Александра Хацкевича.
- 4 декабря сообщалось, что Александр Хацкевич может стать тренером брестского "Динамо ", за которое выступают четыре украинца.
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