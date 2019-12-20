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Espreso.tvСпортИз Лиги чемпионов в дебри: Хацкевич возглавил российский клуб 2-го дивизиона

Из Лиги чемпионов в дебри: Хацкевич возглавил российский клуб 2-го дивизиона


фото: rotor-vlg.com
Бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич возглавил волгоградский "Ротор", который выступает во втором российском дивизионе

Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.

Александр Хацкевич приступит к исполнению своих обязанностей 12 января, на первом сборе в Турции. В тренерский штаб белорусского специалиста вошли старший тренер Максим Шацких, тренер по физподготовке Виталий Шпанюк и тренер вратарей Виталий Варивончик.

В нынешнем сезоне волгоградский "Ротор" после 25 туров с 52 очками идет на первом месте в ФНЛ (2-й российский дивизион) и претендует на выход в российскую Премьер-лигу.

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