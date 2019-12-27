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Espreso.tvОбществоДробович прокомментировал опасения по поводу "разворота" курса Института нацпамяти

Дробович прокомментировал опасения по поводу "разворота" курса Института нацпамяти


фото: Укрінформ
26 декабря глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович поделился своим видением будущего института и прокомментировал заявления бывшего главы Владимира Вьятровича

О своих взглядах на Украинский институт национальной памяти рассказал новый его глава Антон Дробович в программе "Нині вже", передает hromadske .

В программе Антон Дробович прокомментировал заявления бывшего главы УИНП Владимира Вьятровича о "развороте в другую сторону" в политике института.

Новый глава Института нацпамяти считает, что такие упреки бывшего руководителя УИНП Владимира Вьятровича связаны с тем, что они не знакомы лично друг с другом.

"Вятрович много сделал и много вложил в институт и сил, и здоровья, и много реализовал хороших проектов", - добавляет Дробович, объясняя эмоциональную реакцию предшественника.

Дробович подчеркнул, что не согласен с формулировкой, что при нем Институт нацпамяти "развернется в другую сторону".

"Угол наклона есть, все-таки есть реальность - есть поле, и в этом поле информационном многие оценивали Институт так, что нужно больше внимания сосредоточить на диалог, коммуникацию, работу с общинами и т.д. Я слышу эти оценки и, соответственно, буду делать разные акценты в отношении этого", - рассказал Дробович.

Также Антон Дробович добавил, что не считает, что во времена Вятровича УИНП шел в радикально неправильном направлении:

"Здесь (в чем будет отличие в работе, - ред.) вопрос риторики, вопрос общения с гражданами и вопрос связи, содержания работы и коммуникаций".

Дробович акцентировал внимание, что речь идет не о том, что говорил Институт нацпамяти при Вятровиче, а о том, как его "воспринимали и рецитировали".

"Очень часто Институт осуществлял декоммунизацию исключительно в рамках закона и процедур достаточно цивилизованных, а цитаты и, скажем так, последователи очень сильно перегибали палку: это начиная с того, как относились к объектам советского наследия, в том числе художественного, и заканчивая тем , как подавались переименования. Например, когда кто-то под видом декоммунизации пытался переименовать какие-то объекты или улицы, которые, скорее, подпадают не под декоммунизацию, а являются наследием имперским российским", - пояснил глава УИНП.

Глава УИНП отметил, что не против переименований и таких объектов, но делать это надо по закону и "называть вещи своими именами".

  • Напомним, 26 декабря Антон Дробович заявил, что считает украинское общество "достаточно открытым", но президента-гея в ближайшие 10 лет оно себе не выберет.
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