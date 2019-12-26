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Espreso.tvОбществоУкраинское общество достаточно открытое, но президента-гея не изберет, - Дробович

Украинское общество достаточно открытое, но президента-гея не изберет, - Дробович

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает украинское общество "достаточно открытым", но президента-гея в ближайшие 10 лет оно себе не выберет
Об этом сообщает "Лига".
 
"Я считаю, что украинское общество достаточно открыто - где-то на общеевропейском уровне, по ощущениям, судя по тому, что я видел. Что же касается открытого гомосексуала, я думаю, это не в ближайшие 10 лет, скорее всего. Хотя, жаль", - сказал Дробович в телеинтервью.
  • Ранее сообщалось, что городской совет Ривного запретили проводить ЛГБТ-марши на территории города.
 
 
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