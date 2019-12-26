Украинское общество достаточно открытое, но президента-гея не изберет, - Дробович

26 декабря, 2019, 22:17

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает украинское общество "достаточно открытым", но президента-гея в ближайшие 10 лет оно себе не выберет

"Я считаю, что украинское общество достаточно открыто - где-то на общеевропейском уровне, по ощущениям, судя по тому, что я видел. Что же касается открытого гомосексуала, я думаю, это не в ближайшие 10 лет, скорее всего. Хотя, жаль", - сказал Дробович в телеинтервью.