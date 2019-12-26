Украинское общество достаточно открытое, но президента-гея не изберет, - Дробович
26 декабря, 2019, 22:17
Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает украинское общество "достаточно открытым", но президента-гея в ближайшие 10 лет оно себе не выберет
Об этом сообщает "Лига".
"Я считаю, что украинское общество достаточно открыто - где-то на общеевропейском уровне, по ощущениям, судя по тому, что я видел. Что же касается открытого гомосексуала, я думаю, это не в ближайшие 10 лет, скорее всего. Хотя, жаль", - сказал Дробович в телеинтервью.
- Ранее сообщалось, что городской совет Ривного запретили проводить ЛГБТ-марши на территории города.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-