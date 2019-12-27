Должностные лица Администрации морских портов растратили более $ 20 млн
27 декабря, 2019, 21:37
Служба безопасности Украины совместно с НАБУ разоблачила должностных лиц госпредприятия Администрации морских портов на растрате более 20 млн долларов США при проведении дноуглубительных работ
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры установили, что должностные лица допустили злоупотребления при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры. В частности, возможно, они оказали противоправные преференции иностранной компании.
Сейчас проходят следственные действия в помещениях ГП "Администрация морских портов Украины", его филиалах и по месту жительства чиновников учреждения в Киеве, Одессе и Одесской области.
- Детективы Национального антикоррупционного бюро вместе со Службой безопасности под процессуальным руководством САП провели ряд обысков в помещениях ГП "Администрация морских портов Украины"
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