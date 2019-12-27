НАБУ и СБУ обыскивают Администрацию морских портов

27 декабря, 2019, 15:32

Детективы Национального антикоррупционного бюро вместе со Службой безопасности под процессуальным руководством САП осуществляют ряд обысков в помещениях ГП "Администрация морских портов Украины"

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Детективы НАБУ вместе со Службой безопасности Украины осуществляют ряд обысков в помещениях ГП "Администрация морских портов Украины", его филиалах и по месту жительства должностных лиц в Киеве, Одессе и Одесской обл.

Следственные действия санкционированы. Осуществляют в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности предоставление противоправных преференций иностранной компании.

Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с весны 2019 года по материалам СБУ.