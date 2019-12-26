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Espreso.tvОбществоИзбиение женщины-военнослужащего в Одесской области: пострадавшая рассказала подробности и заявила о коррупции в подразделении

Избиение женщины-военнослужащего в Одесской области: пострадавшая рассказала подробности и заявила о коррупции в подразделении

В инциденте с избиением в одной из воинских частей в Одесской области пострадала рядовая Наталья Кулиш

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Инцидент произошел 14 декабря в военной части А3438. По словам военной, телесные повреждения ей нанесла сослуживица Вера Загороднюк.

"Нас отправили шить тенты на машины. Вера заявила, что не будет шить тенты и поедет домой, ей якобы трудно это делать. Я начала возмущаться, завязался конфликт, она начала меня ругать, а затем ударила по зубам и выбила два. Синяк на лице я замазывала, а зубы приклеила и так ходила до 19 декабря. Потом поехала в военный госпиталь", - рассказала Кулиш.

Пострадавшая отметила, что избиение видел командир роты обеспечения Михаил Савичев, однако сказал ей, что якобы ничего не видел и что она ничего не докажет.

Также Кулиш рассказала, что Вера Загороднюк и еще одна военнослужащая Юлия Пономарева сказали следователям, что 19 декабря пришли в квартиру к Кулиш, где их встретили двое мужчин, которые якобы признались в ее избиении.

По словам Кулиш, конфликты в подразделении у нее начались сразу по прибытии - с апреля 2019 года. Женщина служит поваром, но, по ее словам, ей приходилось работать разнорабочим, в частности, ремонтировать помещения, выполнять строительные работы. Кулиш добавила, что с начала говорила о коррупции в подразделении, но заявление в военную прокуратуру не писала из-за давления и угроз.

"Я начала говорить о хищении сухих пайков, о том, что собирают с нас деньги, по 100-150 грн в месяц, неизвестно на что. Меня вызвал заместитель командира части по тыловому обеспечению Дмитрий Ангелюк и заявил, что" я или служу, или не служу "и угрожал уволить меня по состоянию здоровья", - сказала Кулиш.

По данным издания, с апреля по декабрь Кулиш 5 раз лечилась в госпитале, в том числе в неврологии и гинекологии.

Слова Кулиш о хищении сухпайков Ангелюком на данный момент расследуются, сам Ангелюк телефону подтвердил изданию проведение расследования, однако отрицал обвинение Кулиш о коррупции и угрозах.

  • Напомним, ранее министр обороны Андрей Загороднюк сообщил об избиении женщины-военнослужащего в одной из воинских частей в Одесской области и заявил, что взял дело под свой личный контроль.
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