В Одесской области в воинской части избили женщину-военнослужащего, - Загороднюк

25 декабря, 2019, 19:25

В одной из воинских частей в Одесской области произошел случай избиения женщины-военнослужащего

Об этом сообщил в Facebook министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Только что мне стало известно о факте избиения женщины-военнослужащего в одной из воинских частей в Одесской области. С рабочим визитом в Одессе находится мой заместитель Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте", - написал Загороднюк.

Министр обороны отметил, что данный факт уже расследует Военная служба правопорядка, которая предоставляет соответствующие материалы в Военную прокуратуру.

"Дело беру под личный контроль. Детали сообщу после того, как выясню все подробности", - добавил Загороднюк.