В ГБР заявили, что снова вызовут Порошенко на допросы
Об этом в комментарии журналистам заявила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, сообщает Укринформ.
"Насколько мне известно, последние разы он (Порошенко, - ред.) не являлся на допросы, последний раз он был на допросе долгое время назад. Точной даты не назову, но последние допросы 3-4 он точно пропустил", - сказала Иванова.
Отвечая на вопрос, будет ли вызывать ГБР повторно Порошенко на допрос, пресс-секретарь ответила: "Да, безусловно".
"Мы должны понимать, что техника очень проста: когда человек не является на допрос, тут же следователь выписывает повторную повестку. Сейчас это все, что мы можем сделать, потому что лицо является народным депутатом Украины, на которое распространяется депутатский иммунитет", - добавила Иванова.
- Государственное бюро расследований назвало 13 уголовных производств, участником которых является экс-президент Петр Порошенко .
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