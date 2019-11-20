ГБР назвало список дел, в которых фигурирует Порошенко

20 ноября, 2019, 15:04

Государственное бюро расследований назвало 13 уголовных производств, участником которых является экс-президент Петр Порошенко

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Перечень уголовных производств:

Переход украинских кораблей через Керченский пролив, повлекший эскалацию конфликта с Российской Федерацией, введение военного положения на территории Украины с целью возможной узурпации власти. Захват государственной власти и подделка при этом официальных документов при внесении представления на назначение Премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде Украины. Предполагаемая потеря материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну (ситуативная комната). Незаконная переправка через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов (Мальдивы) Незаконное задержание М.Саакашвили и незаконное перемещение его за пределы территории Украины в Республику Польша. Организация и незаконная переправка М.Чауса через государственную границу Украины в Республику Молдова. Отмена решения главы Первомайской райгосадминистрации Николаевской области по зачислению земельного участка в пределах территории Ленинского сельского совета к землям запаса государственной собственности. Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЧАО "Завод "Кузница на Рыбацком". Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, во время сделки по купле-продаже ООО "Телеканал" Прямой ". Противоправное завладение имуществом базы отдыха "Ивашка" Украинского общества слепых должностными лицами ООО "Союз-Инвест". Неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в период марта-мая 2019: проведение конкурса в короткие сроки и постановление возможно незаконных решений об изменении порядка проведения конкурса. Злоупотребление служебным положением и вмешательство в деятельность судей судов Украины путем несвоевременного назначения их на должность, повлекшее тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты средств из Государственного бюджета Украины на выплату им заработной платы. Вмешательство в деятельность судей Окружного административного суда г. Киев со стороны Президента Украины, членов СНБО относительно решения об отмене национализации "ПриватБанка".

Во время досудебного расследования допрошены 562 свидетелей, направлен 431 запрос, получено 205 временных доступов к вещам и документам.

Назначено 35 экспертиз, в том числе 27 экспертиз в уголовном производстве по факту пересечения украинских кораблей Керченского пролива.

Наложены аресты на акции и имущественный комплекс ЗАО "Кузница на Рыбацком", а также на счета В. Макеенко в сумме 31 млн евро.

Направлено 20 запросов о международной помощи. Запросы о правовой помощи в Российской Федерации не направлялись ни в коем производстве.

Порошенко 3 раза появился на допросы, 20 раз - не появился. Также он не появился на проведение психофизиологического исследования с помощью полиграфа.

В Генеральную прокуратуру Украины направлен проект сообщение о подозрении Порошенко.