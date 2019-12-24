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Espreso.tvОбществоГорсовет Ривного запретили ЛГБТ-марши

Горсовет Ривного запретили ЛГБТ-марши

Городской совет Ривного запретили проводить ЛГБТ-марши на территории города

Об этом сообщает рГромадське.

36 голосов депутаты отдали "за".

Вопрос о запрете проведения маршей ЛГБТ-сообществ и других мероприятий, касающихся пропаганды однополых отношений, обсудили 24 декабря на сессии Ривненского городского совета.

Инициировал это глава бюджетной комиссии и депутат от "Свободы" Олег Карпяк.

Сообщается, что в проекте решения авторы ссылаются на "ст. 3 Семейного кодекса Украины, основания, на которых создается семья, не должны противоречить моральным устоям общества".

В проекте решения говорится: "запретить на территории Ривного пропаганду различных видов девиантного полового поведения, в том числе в форме так называемых маршей равенства, прайдов, фестивалей квир-культуры и т.п., проходящих в местах массового досуга семей с детьми", а также предлагали "исключить" проведение публичных кампаний и мероприятий, которые "представляют угрозу институту семьи как составляющей стратегии национальной безопасности Украины".

Директор правозащитной организации "Amnesty International Украина" Оксана Покальчук назвала решение горсовета прямым нарушением прав и свобод человека.

Она напомнила, что по ст. 39 Конституции Украины, ограничения реализации права на мирные собрания может устанавливаться судом в соответствии с законом и только в интересах национальной безопасности и общественного порядка.

Также, по словам Покальчук, согласно международному праву, все международные пакты и решения Европейского суда по правам человека запрещают дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности при организации мирных публичных мероприятий.

Она призвала депутатов Ривненского горсовета отменить это противоправное решение и прекратить "позорную дискриминацию людей".

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