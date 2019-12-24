Горсовет Ривного запретили ЛГБТ-марши
Об этом сообщает рГромадське.
36 голосов депутаты отдали "за".
Вопрос о запрете проведения маршей ЛГБТ-сообществ и других мероприятий, касающихся пропаганды однополых отношений, обсудили 24 декабря на сессии Ривненского городского совета.
Инициировал это глава бюджетной комиссии и депутат от "Свободы" Олег Карпяк.
Сообщается, что в проекте решения авторы ссылаются на "ст. 3 Семейного кодекса Украины, основания, на которых создается семья, не должны противоречить моральным устоям общества".
В проекте решения говорится: "запретить на территории Ривного пропаганду различных видов девиантного полового поведения, в том числе в форме так называемых маршей равенства, прайдов, фестивалей квир-культуры и т.п., проходящих в местах массового досуга семей с детьми", а также предлагали "исключить" проведение публичных кампаний и мероприятий, которые "представляют угрозу институту семьи как составляющей стратегии национальной безопасности Украины".
Директор правозащитной организации "Amnesty International Украина" Оксана Покальчук назвала решение горсовета прямым нарушением прав и свобод человека.
Она напомнила, что по ст. 39 Конституции Украины, ограничения реализации права на мирные собрания может устанавливаться судом в соответствии с законом и только в интересах национальной безопасности и общественного порядка.
Также, по словам Покальчук, согласно международному праву, все международные пакты и решения Европейского суда по правам человека запрещают дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности при организации мирных публичных мероприятий.
Она призвала депутатов Ривненского горсовета отменить это противоправное решение и прекратить "позорную дискриминацию людей".
- Глава Православной церкви Украины Митрополит Епифаний сказал, что церковь не изменит своей позиции относительно абортов и ЛГБТ.
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