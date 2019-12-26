 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраинцы назвали Порошенко вторым после Зеленского политиком года

Украинцы назвали Порошенко вторым после Зеленского политиком года

Пятый президент Украины Петр Порошенко стал вторым после действующего президента Владимира Зеленского политиком года по версии украинских граждан

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

"Политиком 2019 года однозначно признан Владимир Зеленский - его назвали в открытом опросе 46% населения. Далее следуют: Петр Порошенко (7,5%, в прошлом году - 16%), Юлия Тимошенко (3%, в прошлом году - 12%), Дмитрий Разумков (3%), Юрий Бойко (3%, в прошлом году - 4%), Виктор Медведчук (2%)", - говорится в сообщении.

При этом 24% респондентов назвали ни одной кандидатуры (в 2018 году таких было 25%).

Главным политическим событием 2019 году в Украине граждане назвали парламентские и президентские выборы (58% граждан). Далее следуют: освобождение пленных (8%), "нормандская" встреча (5%), получение Томоса (2%), разведение войск на Донбассе (2%), внедрение рынка земли (2%).

Ни одного события не смогли назвать 16% опрошенных украинский (в прошлом году - 12%).

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 декабря, 2019 четверг

больше новостей

26 декабря, 2019 четверг

25 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать