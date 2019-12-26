Украинцы назвали Порошенко вторым после Зеленского политиком года

26 декабря, 2019, 15:20

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

"Политиком 2019 года однозначно признан Владимир Зеленский - его назвали в открытом опросе 46% населения. Далее следуют: Петр Порошенко (7,5%, в прошлом году - 16%), Юлия Тимошенко (3%, в прошлом году - 12%), Дмитрий Разумков (3%), Юрий Бойко (3%, в прошлом году - 4%), Виктор Медведчук (2%)", - говорится в сообщении.

При этом 24% респондентов назвали ни одной кандидатуры (в 2018 году таких было 25%).

Главным политическим событием 2019 году в Украине граждане назвали парламентские и президентские выборы (58% граждан). Далее следуют: освобождение пленных (8%), "нормандская" встреча (5%), получение Томоса (2%), разведение войск на Донбассе (2%), внедрение рынка земли (2%).

Ни одного события не смогли назвать 16% опрошенных украинский (в прошлом году - 12%).