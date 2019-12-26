Силы Асада захватили пять поселений в Идлибе

26 декабря, 2019, 11:04

В ходе наступления, которое проходит в провинции Идлиб, правительственные силы Сирии захватили пять населенных пунктов

Об этом сообщает Анадолу.

"Количество поселений, захваченных с 20 декабря армией режима Асада при поддержке России и проиранских боевиков в Идлибской зоне деэскалации на северо-западе Сирии, достигло 40... Накануне вечером армия Асада захватила еще пять поселков (Амдудия, Сихьян, Баболин, Кефербасин и Текане) на юге города Маараф-ан-Нуман в провинции Идлиб ", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что под контроль армии Асада перешел мост Хиш. По нему проходила эвакуация мирных жителей, а ВС Турции использовали его в логистических целях.

Как сообщалось, вечером 19 декабря армия Сирии начала вторую фазу наступления на северо-западе страны.

Несколькими днями ранее российские и сирийские военные силы начали мощный с начала месяца авиарейд над провинцией Идлиб. Удары были зафиксированы по ключевому городу Маараф-ан-Нуман, которое является следующей главной целью армии Асада в регионе.