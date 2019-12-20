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Espreso.tvОбществоАрмия Асада при поддержке РФ начала вторую фазу наступления на Идлиб, - СМИ

Армия Асада при поддержке РФ начала вторую фазу наступления на Идлиб, - СМИ


фото: reuters
Сирийская арабская армия начала вторую фазу своего наступления на Идлиб вечером 19 декабря

Об этом сообщает Al Masdar News.

"Под руководством 25-й сил специальных миссий (ранее "Силы Тигра") сирийская армия начала штурм оборонительных сил повстанцев джихадистов в направлении Умм Аль-Джалиль на юго-востоке Идлиб. Сейчас сирийская арабская армия не зафиксировала никаких успехов; однако, между сирийской армией и повстанцами-джихадистами продолжаются жестокие столкновения", - говорится в сообщении.

В начале этой недели сирийская арабская армия направила большое количество подкреплений с 7-й дивизии и 25-й сил специальных миссий на юго-восток Идлиб.

Они в сочетании с увеличением авиаударов сирийских и российских воздушных сил еще больше подтвердили, что военные готовятся начать эту долгожданную операцию.

По данным военного источника вблизи передовой, основной целью этой операции является захват остальных городов и сел южнее Мааарат Аль-Нумана.

Сделав это, сирийская армия получит контроль над значительной частью стратегического шоссе Хама-Идлиб и важной части региона Джабал Аль-Завия.

Как сообщалось ранее, на этой неделе российские и сирийские военные силы начали крупнейший с начала месяца авиарейд над северо-западным регионом Сирии.

Под руководством российской воздушной эскадры из аэропорта "Хмеймим" в Латакии за последние 72 часа военно-воздушные силы двух стран провели более 140 авиаударов, ключевой целью этой атаки была южная сельская местность Идлиб.

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