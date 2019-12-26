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Espreso.tvОбществоПолиция задержала рецидивиста "Лоща", подозреваемого в убийстве ветерана АТО

Полиция задержала рецидивиста "Лоща", подозреваемого в убийстве ветерана АТО


фото: npu.gov.ua
Полиция Киевской области задержала подозреваемого в организации убийства ветерана АТО в 2017 году

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции в Киевской области.

"Полиция Киевщины задержала криминального вора по кличке "Лощ", которого разыскивала в течение двух лет за хулиганство", - сообщает пресс-служба.

"Задержанным оказался 47-летний уроженец Кагарлыка. Мужчина неоднократно отбывал наказание за совершенные преступления в местах лишения свободы, имел влияние в криминальном мире", - утверждают правоохранители.

В Нацполиции заявляют, что задержанный является соучастником убийства ветерана АТО, который был организатором нападения на военнослужащего.

"Находясь в розыске, злоумышленник вел конспиративный образ жизни, постоянно скрывался. Однако все это время он умудрялся держать в страхе жителей района и "крышевать" игорный бизнес", - рассказывают в полиции.

Полицейские получили соответствующую оперативную информацию о разыскиваемом воре и задержали его в Белой церкви.

В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения задержанному. Меру для него изберет суд.

  • Напомним, злоумышленник в ночь на 24 октября 2017 г. во время драки в Кагарлыке нанес смертельное ножевое ранение участнику АТО, а его младшего брата ранил в грудь.
  • В мае 2018 г. Нацполиция уже сообщала, что, якобы, задержала подозреваемого в убийстве 33-летнего бойца АТО, которое состоялось в октябре 2017 года в Кагарлыке
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