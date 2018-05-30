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Полицейские задержали убийцу участника АТО во время его очередного преступления


фото: 5.ua
Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 33-летнего бойца АТО, которое случилось в октябре 2017 года в Кагарлыке

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевщины.

Злоумышленник после совершения преступления скрывался от полиции. Правоохранители установили личность подозреваемого и провели комплекс оперативно-розыскных действий. После 7 месяцев розыска убийцу удалось поймать.

24-летнего безработного из Полтавской области на днях задержали правоохранители из Полтавы во время незаконного проникновения в чужую квартиру.

Мужчину на период расследования передали киевским полицейским. 29 мая суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток под стражей.

Сейчас продолжается расследование в рамках открытых уголовных производств по ст. 115 (Умышленное убийство) и ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Задержанному грозит до 15 лет за решеткой.

  • Напомним, злоумышленник в ночь на 24 октября 2017 года во время драки в Кагарлыке нанес смертельное ножевое ранение участнику АТО, а его младшего брата ранил в грудь.
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