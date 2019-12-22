Украинские спортсмены обратились к Зеленскому из-за нехватки средств на подготовку к Олимпиаде
Отрытое письмо Зеленскому обнародовано на официальном сайте Федерации легкой атлетики Украины.
К главе государства обратились президенты федераций регби, хоккея, баскетбола и легкой атлетики Украины.
"Во всех видах спорта в разгаре борьба за олимпийские лицензии, а также за путевки на другие главные международные соревнования - чемпионаты мира и Европы. И от того, будет ли выделено запланировано государственное финансирование, зависит качество подготовки и результат выступления украинских спортсменов. В такой ситуации все это находится под угрозой срыва", - говорится в письме.
Федерации отмечают, что у них уже есть задолженность за услуги, полученные в течение 2019 года. Поэтому спортсменам приходится отменять тренировочные сборы, чтобы избежать роста долгов.
"Прекращение финансирования именно в этот период разрушает все усилия, которые были потрачены на подготовку спортсменов к Олимпийским играм в течение предыдущих трех с половиной лет. Многолетний труд тренеров, спортсменов, менеджмента может быть разрушен моментально в то время, когда до достижения цели остается сделать последние шаги", - отмечают руководители федераций.
Они просят у Владимира Зеленского и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, чтобы государство выполнило в полном объеме обязательства по финансированию, заключенные между федерациями и Министерством культуры, молодежи и спорта.
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