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Espreso.tvОбществоНа востоке Франции неизвестные в масках устроили стрельбу, есть пострадавшие

На востоке Франции неизвестные в масках устроили стрельбу, есть пострадавшие

Во французском городе Безансон произошла стрельба, в результате которой ранения получили три человека, среди них - ребенок

Об этом сообщает France Info со ссылкой на местную полицию.

На месте стрельбы полиция нашла 15 гильз. Сообщается, что стрелки были в масках. По разным данным их было трое, они успели убежать.

Также свидетели сказали, что эти неизвестные направили автоматы на двух человек, которые в результате получили ранения. Один, 34 года, был ранен в грудь несколько раз, и его жизнь находится под угрозой. Второй, 31 год, получил ранение в бедро и его жизни ничто не угрожает. Они оба госпитализированы в больницу Безансона. Также пуля задела 14-летнего мальчика.

На месте стрельбы кроме гильз полиция также обнаружила гранату под машиной, которая находилась рядом. Саперы ее обезвредили.

Напомним, 10 декабря в Джерси-Сити в американском штате Нью-Джерси произошла перестрелка, в результате которой погибли шесть человек.

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