Перестрелка в Нью-Джерси: шестеро погибших, власти закрыли все школы

11 декабря, 2019, 12:46

В Джерси-Сити, в американском штате Нью-Джерси, произошла перестрелка, в результате которой погибли шесть человек

По данным CNN, перестрелка началась при покупке наркотиков. Несколько выстрелов было слышно в течение не менее 20 секунд.

Сообщается о смерти одного полицейского и двух подозреваемых. Также погибли люди, находившиеся в здании, из которого велась стрельба.

В окружной прокуратуре сообщили, что еще двое полицейских и один гражданский получили ранения. Они находятся в стабильном состоянии, передает CNN.

"Наши мысли и молитвы с мужчинами и женщинами из полицейского управления Джерси-Сити, в частности с офицерами, которые получили ранения во время стрельбы, с жителям и школьникам, которые оказались заблокированы", - заявил губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи.

По данным CNN, ряд выстрелов был слышен в течение не менее 20 секунд.

Телеканал со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что полицейским удалось нейтрализовать одного стрелка. Его обезвредили в одном из магазинов.

В связи со стрельбой власти закрыли все школы в Джерси-Сити.

Джерси-Сити находится в нескольких километрах от Манхэттена.

Once again please credit Radin for all video from Jersey City Shooting. pic.twitter.com/MWTbBuiwlD - NYC Blue Lives Photographer (@bluelivesphoto) December 10, 2019