Перестрелка в Нью-Джерси: шестеро погибших, власти закрыли все школы
По данным CNN, перестрелка началась при покупке наркотиков. Несколько выстрелов было слышно в течение не менее 20 секунд.
Сообщается о смерти одного полицейского и двух подозреваемых. Также погибли люди, находившиеся в здании, из которого велась стрельба.
В окружной прокуратуре сообщили, что еще двое полицейских и один гражданский получили ранения. Они находятся в стабильном состоянии, передает CNN.
"Наши мысли и молитвы с мужчинами и женщинами из полицейского управления Джерси-Сити, в частности с офицерами, которые получили ранения во время стрельбы, с жителям и школьникам, которые оказались заблокированы", - заявил губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи.
По данным CNN, ряд выстрелов был слышен в течение не менее 20 секунд.
Телеканал со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что полицейским удалось нейтрализовать одного стрелка. Его обезвредили в одном из магазинов.
В связи со стрельбой власти закрыли все школы в Джерси-Сити.
Джерси-Сити находится в нескольких километрах от Манхэттена.
Once again please credit Radin for all video from Jersey City Shooting. pic.twitter.com/MWTbBuiwlD- NYC Blue Lives Photographer (@bluelivesphoto) December 10, 2019
Exclusive video from the scene of the active shooter in Jersey City. @BlueLivesNYC @ImperatriceV pic.twitter.com/WGmpYDaDhl- NYC Blue Lives Photographer (@bluelivesphoto) December 10, 2019
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