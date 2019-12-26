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Espreso.tvОбществоЛисичанск, Приволье, Новодружеск: на Луганщине 46 тыс. потребителей третьи сутки остаются без воды, - ГСЧС

Лисичанск, Приволье, Новодружеск: на Луганщине 46 тыс. потребителей третьи сутки остаются без воды, - ГСЧС


фото: gorlovka.today
По состоянию на 26 декабря в Луганской области без централизованного водоснабжения остаются около 46 тыс. абонентов из Лисичанска, Приволье и Новодружеска

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В связи с отключением 24 декабря от электроснабжения из-за задолженности за потребленную электроэнергию 7 насосных станций ЛКСП "Лисичанскводоканал", без централизованного водоснабжения остаются частично г.. Лисичанск, г.. Приволье и г. Новодружеск (около 46 тыс. абонентов)", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за недостатка воды в системе 25 декабря приостановили работу одной котельной в Лисичанске, вследствие чего без теплоснабжения остались 110 жилых домов (около 5200 абонентов), 3 школы, 3 детских сада и 4 медицинских учреждения.

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