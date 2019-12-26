 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛунин сделал предложение своей девушке на футбольном стадионе в Испании

Лунин сделал предложение своей девушке на футбольном стадионе в Испании


фото: Instagram
Украинский голкипер Андрей Лунин сделал предложение своей девушке на стадионе испанского футбольного клуба "Вальядолид"

Фото со своей невестой Лунин опубликовал в Instagram.

Андрей Лунин, который принадлежит "Реалу", но выступает на правах аренды в "Вальядолиде", сделал предложение своей девушке Анастасии Тамазовой и подарил ей обручальное кольцо на стадионе "Хосе Соррилья".

20-летний вратарь написал, что невеста ответила ему "Да".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Публикация от Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 декабря, 2019 четверг

больше новостей

26 декабря, 2019 четверг

25 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать