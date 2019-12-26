Лунин сделал предложение своей девушке на футбольном стадионе в Испании

26 декабря, 2019, 12:34

Украинский голкипер Андрей Лунин сделал предложение своей девушке на стадионе испанского футбольного клуба "Вальядолид"

Фото со своей невестой Лунин опубликовал в Instagram.

Андрей Лунин, который принадлежит "Реалу", но выступает на правах аренды в "Вальядолиде", сделал предложение своей девушке Анастасии Тамазовой и подарил ей обручальное кольцо на стадионе "Хосе Соррилья".

20-летний вратарь написал, что невеста ответила ему "Да".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andrey_Lunin (@lunin_andrey) 25 Дек 2019 в 9:33 PST