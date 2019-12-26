Лунин сделал предложение своей девушке на футбольном стадионе в Испании
26 декабря, 2019, 12:34
Украинский голкипер Андрей Лунин сделал предложение своей девушке на стадионе испанского футбольного клуба "Вальядолид"
Фото со своей невестой Лунин опубликовал в Instagram.
Андрей Лунин, который принадлежит "Реалу", но выступает на правах аренды в "Вальядолиде", сделал предложение своей девушке Анастасии Тамазовой и подарил ей обручальное кольцо на стадионе "Хосе Соррилья".
20-летний вратарь написал, что невеста ответила ему "Да".
- Напомним, 18 декабря Андрей Лунин успешно дебютировал за "Вальядолид" в матче Кубка Испании против "Толоса», его команда победила со счетом 3: 0.
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