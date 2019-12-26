Javelin, БПЛА, комплекс управления артиллерией, - заместитель Загороднюка рассказал о контрактах года

26 декабря, 2019, 16:14

Украина договорилась с США о поставках второй партии противотанкового ракетного комплекса Javelin

Об этом сообщил заместитель министра обороны Анатолий Петренко, передает TheБабель.

Он рассказал, что в ВСУ в 2019 году поступило значительное количество различных типов вооружения.

"БПЛА оперативного радиуса действия, который может применяться в ударном варианте, автоматизированный комплекс управления артиллерией, станция радиолокационная для осуществления контрбатарейной борьбы", - отметил замминистра.

Он также добавил, что в течение 4 квартала "за счет сосредоточения ресурсов" Минобороны заключило контракт на поставку второй партии ПТРК Javelin.

"Мы также заказываем аналогичные ракетные комплексы нашего производителя. У нас есть несколько станций артиллерийской разведки, около 100 бронированных разного типа автомобилей и бронемашин, несколько самолетов, и продолжаем двигаться в направлении обеспечения войск станциями радиолокационной борьбы. Было реализовано в 2019 году два контракта с правительством США по программе иностранных военных продаж, один контракт с агентством НАТО по поддержке и снабжению", - добавил Петренко.