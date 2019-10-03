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Espreso.tvОбществоГосдеп США дал согласие на продажу комплексов Javelin Украине

Госдеп США дал согласие на продажу комплексов Javelin Украине

Государственный департамент США одобрил продажу противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму $39,2 млн в Украину
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны США.
 
Согласно заявлению, Украина может получить 150 противотанковых ракет Javelin и оборудование к ним.

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