Госдеп США дал согласие на продажу комплексов Javelin Украине
3 октября, 2019, 22:59
Государственный департамент США одобрил продажу противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму $39,2 млн в Украину
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны США.
Согласно заявлению, Украина может получить 150 противотанковых ракет Javelin и оборудование к ним.
- Ранее Bloomberg сообщал о том, что США одобрили продажу Украине новой партии Javelin.
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