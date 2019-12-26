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Espreso.tvОбществоГончарук увидел в укреплении гривни плюсы

Гончарук увидел в укреплении гривни плюсы


фото: kmu.gov.ua
Укрепление курса гривни отражает спрос на национальную валюту, что имеет как свои плюсы, так и минусы

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире телеканала "Украина 24".

"Я бы не стал говорить, что укрепление гривни - это негативное явление... Текущие тенденции показывают нам, что если экономика будет расти, то, конечно, в нормальных условиях гривня будет укрепляться", - заявил Гончарук.

Премьер назвал среди преимуществ повышение курса гривни рост зарплат в долларовом выражении, удешевление инвестиционного импорта. Негативно удорожания нацвалюты влияет на экспортеров и бюджет, отметил он.

Гончарук не стал прогнозировать курс в первые месяцы нового года, отметив, что это больше прерогатива Национального банка.

В то же время он сообщил, что ориентировочно по итогам февраля будет ставиться вопрос о корректировке макропрогноза на 2020 год и внесении соответствующих изменений в госбюджет.

"В условиях, когда активно меняются макроэкономические условия, конечно, бюджет будет пересматриваться. Это нормальный процесс. Очевидно, что уже в первых месяцах мы получим новый макропрогноз. Будем садиться со специалистами Национального банка и планировать, каким образом нам реагировать на происходящее", - сказал премьер.

  • Напомним, стремительный рост гривни к доллару с начала года сделал ее мировым лидером по темпам укрепления.
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