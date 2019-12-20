Гривня стала мировым лидером по темпам укрепления - Bloomberg
20 декабря, 2019, 20:29
Стремительный рост гривни к доллару с начала года сделал ее мировым лидером по темпам укрепления
Об этом сообщает УТ со ссылкой на Bloomberg.
"Нынешнее лидерство в мире по темпам укрепления гривни (к доллару США, - ред.) может помочь убедить больше украинцев, что жизнь за рубежом не лучше, чем дома", - говорится в сообщении.
Согласно инфографике агентства, украинская национальная валюта укрепилась к доллару на 19%, тогда как российский рубль и египетский фунт, идущие на второй-третьей позиции, укрепились на 12%.
В Bloomberg также отметили, что в 2016 году зарплата в Польше (в долларовом эквиваленте) была в четыре раза выше украинской, сейчас эта разница сократилась до 2,5 раза, что может иметь важное значение для украинцев.
- Национальный банк и Кабинет министров Украины провели переговоры в связи с укреплением курса гривни, которое наблюдается последние несколько месяцев.
Читайте также
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
-
12 декабря, 2019 Виталий Портников: Зеленский оказался в "нормандском" тупике
Читайте также
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-