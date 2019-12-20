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Espreso.tvОбществоГривня стала мировым лидером по темпам укрепления - Bloomberg

Гривня стала мировым лидером по темпам укрепления - Bloomberg

Стремительный рост гривни к доллару с начала года сделал ее мировым лидером по темпам укрепления

Об этом сообщает УТ со ссылкой на Bloomberg.

"Нынешнее лидерство в мире по темпам укрепления гривни (к доллару США, - ред.) может помочь убедить больше украинцев, что жизнь за рубежом не лучше, чем дома", - говорится в сообщении.

Согласно инфографике агентства, украинская национальная валюта укрепилась к доллару на 19%, тогда как российский рубль и египетский фунт, идущие на второй-третьей позиции, укрепились на 12%.

В Bloomberg также отметили, что в 2016 году зарплата в Польше (в долларовом эквиваленте) была в четыре раза выше украинской, сейчас эта разница сократилась до 2,5 раза, что может иметь важное значение для украинцев.

  • Национальный банк и Кабинет министров Украины провели переговоры в связи с укреплением курса гривни, которое наблюдается последние несколько месяцев.
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