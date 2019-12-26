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Espreso.tvОбществоГБР задержало полицейского, который продавал в РФ секретную информацию

ГБР задержало полицейского, который продавал в РФ секретную информацию


фото: dbr.gov.ua
Государственное бюро расследований задержало следователя Главного управления Национальной полиции в Харьковской области во время несанкционированного распространения им информации с ограниченным доступом за вознаграждение в 16350 грн

О задержании сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

В ГБР сообщают о задержании правоохранителя при продаже секретной информации.

В бюро заявляют, что следствием установлены неоднократные факты получения правоохранителем средств с территории России. Как предполагают в ведомстве, деньги предоставили за распространение информации с ограниченным доступом.

Информация о вручении следователю Национальной полиции подозрения не поступала, как и информация об избрании меры пресечения.

"Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Военная прокуратура Киевского гарнизона", - отмечают в ГБР.

Действия следователя национальной полиции в ГБР квалифицируют по ч. 2 ст. 362 Уголовного кодекса Украины, а именно:

"Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершены лицом, если это привело к ее утечки."

По данной статье полицейский может получить до 3 лет лишения свобода, в случае доказательства вины.

  • Напомним, 25 декабря в ГБР сообщали, что в схеме вымогательства сотрудниками СБУ взяток у коммерсантов были привлечены чиновники госпредприятия стратегического значения "Артемсоль"
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