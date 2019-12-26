ГБР задержало полицейского, который продавал в РФ секретную информацию
О задержании сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
В ГБР сообщают о задержании правоохранителя при продаже секретной информации.
В бюро заявляют, что следствием установлены неоднократные факты получения правоохранителем средств с территории России. Как предполагают в ведомстве, деньги предоставили за распространение информации с ограниченным доступом.
Информация о вручении следователю Национальной полиции подозрения не поступала, как и информация об избрании меры пресечения.
"Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Военная прокуратура Киевского гарнизона", - отмечают в ГБР.
Действия следователя национальной полиции в ГБР квалифицируют по ч. 2 ст. 362 Уголовного кодекса Украины, а именно:
"Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершены лицом, если это привело к ее утечки."
По данной статье полицейский может получить до 3 лет лишения свобода, в случае доказательства вины.
- Напомним, 25 декабря в ГБР сообщали, что в схеме вымогательства сотрудниками СБУ взяток у коммерсантов были привлечены чиновники госпредприятия стратегического значения "Артемсоль"
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