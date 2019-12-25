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Espreso.tvОбществоВымогательство работниками СБУ взяток у бизнеса: в схеме задействовали чиновников стратегического госпредприятия

Вымогательство работниками СБУ взяток у бизнеса: в схеме задействовали чиновников стратегического госпредприятия

К схеме по вымогательству сотрудниками СБУ взяток у коммерсантов были привлечены чиновники госпредприятия стратегического значения "Артемсоль"

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Среди участников схемы установлено - заместителя начальника управления Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях, заместителя начальника одного из отделов Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области, а также ряд должностных лиц госпредприятия стратегического значения" Артемсоль ", - говорится в сообщении.

Злоумышленники по предварительному сговору создавали искусственные препятствия предпринимателям во время процедуры подписания актов-приемки выполненных работ, затягивали сроки перечисления денег за выполненные работы, присылали официальные письма уполномоченных субъектов с требованием проверок у предпринимателей.

Создав предпринимателям трудности в работе, злоумышленники требовали взятку в размере 15% от суммы заключенных договоров.

В то же время министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов назвал госпредприятие "проблемным" и анонсировал изменение его руководства.

"Артемсоль" является крупным проблемным предприятием. Оно прошло в подчинение Минэкономики от МинАПК. Публично и частно очень много нареканий на схемы-прокладки при продаже товара. Это уже давно под пристальным вниманием Минэкономики. Мы готовим кадровые решения. На сегодня есть четыре кандидата на во. Окончательно мы определимся в ближайшее время. Минэкономики имеет тот же подход ко всем проблемным предприятиям. Назначается во, заводится новая команда и аудит, открывается конкурс на руководство ", - написал Милованов в Facebook.

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