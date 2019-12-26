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Espreso.tvСпортДвукратный чемпион шахматной Олимпиады отказался выступать за Украину

Двукратный чемпион шахматной Олимпиады отказался выступать за Украину


фото: facebook
Двукратный победитель Всемирной шахматной Олимпиады Павел Эльянов отказался выступать за Украину

Об этом Эльянов заявил в интервью YouTube-канала Chess-News.

Причиной такого решения стал конфликт Эльянова с Федерацией шахмат Украины. В частности, шахматисты требовали от Министерства культуры, молодежи и спорта не назначать Александра Сулипа главным тренером сборной и заменить его на Владимира Баклана.

"На данный момент я прекращаю все отношения с федерацией шахмат Украины. И играть за сборную не буду, не настроен под флагом Украины выступать", - сказал Эльянов.

36-летний Павел Эльянов в составе сборной Украины дважды становился победителем Всемирной шахматной Олимпиады в 2004 и 2010 годах. В мировом рейтинге он занимает 83-ю позицию.

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