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Espreso.tvОбществоУкраинец Штембуляк стал чемпионом мира по шахматам среди спортсменов до 20 лет

Украинец Штембуляк стал чемпионом мира по шахматам среди спортсменов до 20 лет


фото: nabludatel.od.ua
В Дели (Индия) международный гроссмейстер Евгений Штембуляк из Черноморска выиграл чемпионат мира среди юношей до 20 лет

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Федерации шахмат Украины.

"Захватив лидерство после 5-го тура, Евгений не отпустил его до самого конца. Победа в последнем туре принесла Евгению итоговые 9 очков из 11 возможных и" чистое "первое место", - говорится e сообщении.

При этом Федерация обращает внимание на довольно представительный состав участников - среди были 15 гроссмейстеров и 33 международных мастера.

В чемпионате среди девушек удачно выступила Мария Бердник, которая набрала 8 очков из 11 и приняла участие в распределении 3-5 мест. В итоге - 4-е место.

Как уточняет издание Сhernomorsk.news, турнир продолжался в течение 11 дней. На старте Чемпионата мира Евгений был в рейтинге седьмым, но день за днем ​​уверенно шел к победе. Соревнования проходили по швейцарской системе в 11 туров, в них принимали участие 94 шахматиста. В турнирной таблице спортсмен набрал 9 очков из 11 возможных, выиграв 7 матчей и еще 4 он завершил вничью.

Несмотря на то, что уже несколько лет подряд Евгений получает высшее образование в США, он выступал под украинским флагом.

"Женя уже звонил нам, сказал, что все хорошо, - рассказал отец Евгения, Олег Штембуляк. - Не могу сдержать эмоций, я счастлив!".

Отмечается, что Евгений имеет большой опыт участия в шахматных соревнованиях самого высокого уровня: он сыграл четыре чемпионата Европы, играл на детской Олимпиаде и на многих других сложных и престижных турнирах. В Техасском техническом университете (Лаббок, США), где он сейчас учится, у него очень сильный тренер. Это тоже Александр Онищук, который тоже родом из Украины.

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