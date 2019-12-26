Дела Майдана: ГПУ провела следственный эксперимент по расстрелам
26 декабря, 2019, 17:56
Прокуроры ГПУ провели следственный эксперимент в производстве по факту препятствования мирным акциям протеста в ноябре 2013-го - феврале 2014 года на Майдане Независимости
Об этом сообщает пресс служба ГПУ.
В четверг пресс-служба ГПУ сообщает, что следственный эксперимент имел место 24 декабря.
В нем участвовал свидетель в уголовном производстве по фактам препятствования проведению акций евромайдан "с целью подтверждения показаний других свидетелей по выстрелов в сторону гостиницы "Украина" с места, где находились стражи порядка".
- Защита экс-"беркутовцев" Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина, подозреваемых в расстреле 48 активистов Евромайдана, обжаловал их арест.
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