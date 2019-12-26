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Espreso.tvОбществоДела Майдана: ГПУ провела следственный эксперимент по расстрелам

Дела Майдана: ГПУ провела следственный эксперимент по расстрелам


фото: reuters
Прокуроры ГПУ провели следственный эксперимент в производстве по факту препятствования мирным акциям протеста в ноябре 2013-го - феврале 2014 года на Майдане Независимости

Об этом сообщает пресс служба ГПУ.

В четверг пресс-служба ГПУ сообщает, что следственный эксперимент имел место 24 декабря.

В нем участвовал свидетель в уголовном производстве по фактам препятствования проведению акций евромайдан "с целью подтверждения показаний других свидетелей по выстрелов в сторону гостиницы "Украина" с места, где находились стражи порядка".

  • Защита экс-"беркутовцев" Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина, подозреваемых в расстреле 48 активистов Евромайдана, обжаловал их арест.
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