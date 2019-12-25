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Espreso.tvОбществоВ Луцке ПЦУ впервые отпраздновала Рождество по новому календарю

В Луцке ПЦУ впервые отпраздновала Рождество по новому календарю


фото: Новинарня
В Волынской епархии Православной церкви Украины впервые совершается богослужение в честь Рождества 25 декабря, по Новоюлианскому календарю

Об этом сообщает Новинарня.

Местом его проведения стал Свято-Троицкий кафедральный собор ПЦУ в Луцке, организатор - Волынская епархия. Рождественская литургия началась в среду, 25 декабря, в 10:00. Возглавил богослужение митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич).

В первом Рождественском богослужении ПЦУ по Новоюлианскому календарю принял участие еще один архиерей ПЦУ - епископ Херсонский и Каховский Борис (Харьков).

Владыка Михаил, приглашая к литургии, отмечал, что "начинать рождественские празднования можно уже в этот день, акцентируя внимание не на конкретной дате, а на события о приходе в мир Спасителя и на периоде от 25 декабря по 7 января".

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На богослужении в Троицком храме присутствовали сотни православных верующих, и не только из Луцка. По словам присутствовавшего на литургии отца Сергея, отметить Рождество по Новоюлианскому календарю пришли около двух третей прихожан, которые приходят на Рождественскую службу 7 января.

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  • Напомним, что представитель ПЦУ Евстратий Зоря считает, что поспешная календарная реформа потенциально законсервирует в Московском патриархате тысячи общин. В ПЦУ объясняют, что не против самого переносе празднования Рождества на 25 декабря, но это несет серьезные риски.
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