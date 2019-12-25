Папа римский на рождественской литургии призвал верующих "делать добро"
Святую мессу в честь Рождества Христова глава католической церкви начал служить в базилике Святого Петра в 21:30 по местному времени (22.30 мск), сообщает Catholic News Agency.
Рождественское богослужение в базилике Святого Петра началось с пения колядок. В своей проповеди папа Франциск сосредоточился на теме Божией, которая призвана "принести спасение всем и сиять в нашем мире этой ночи".
"Слабость и грех людей не меняют любовь Христа к ним, и католики должны относиться к другим подобным образом, служа кому-то, а не только тем, кого они считают достойным", - сказал Франциск.
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Понтифик обратил внимание, что Иисус изменил историю не потоком слов, а тем, что подарил людям свою жизнь, не дожидаясь, пока люди станут лучше.
Он призвал верующих поступать так же, и делать добро, не ожидая, пока другие люди рядом станут "хорошими".
"Давайте начнем с себя", - сказал Папа Римский.
- Напомним, что с 2017 года в Украине Рождество празднуют два раза: 25 декабря и 7 января.
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