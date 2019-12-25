Арест Кузьменко: полиция открыла производство по событиям в Апелляционном суде Киева

25 декабря, 2019, 09:48

Полиция начала уголовное производство по факту событиям 24 декабря при участии журналистов в Апелляционном суде Киева

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как пояснили в полиции, следователи квалифицируют произошедшее как угрозу или насилие в отношении журналистов. В настоящее время с заявлениями о противоправных действиях обратились трое журналистов.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение журналисту, его близким родственникам или членам семьи побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с осуществлением профессиональной деятельности).

Санкция статьи предусматривает наказание - до пяти лет лишения свободы.