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Espreso.tvОбществоАрест Кузьменко: полиция открыла производство по событиям в Апелляционном суде Киева

Арест Кузьменко: полиция открыла производство по событиям в Апелляционном суде Киева

Полиция начала уголовное производство по факту событиям 24 декабря при участии журналистов в Апелляционном суде Киева

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как пояснили в полиции, следователи квалифицируют произошедшее как угрозу или насилие в отношении журналистов. В настоящее время с заявлениями о противоправных действиях обратились трое журналистов.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение журналисту, его близким родственникам или членам семьи побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с осуществлением профессиональной деятельности).

Санкция статьи предусматривает наказание - до пяти лет лишения свободы.

  • 24 декабря сообщалось, что на пропагандиста пророссийского издание "Шарий.net" Дмитрия Кучера напали в суде при рассмотрении апелляции на арест для подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко.
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