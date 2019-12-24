В зоне ООС вследствие вражеских обстрелов ранен украинский военный

24 декабря, 2019, 14:06

24 декабря российско-оккупационные войска осуществили 6 прицельных обстрелов позиций Объединенных сил

Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 24 декабря, российско-оккупационные войска продолжили нарушение режима прекращения огня, осуществив 6 прицельных обстрелов позиций Объединенных сил, один раз нарушив Минские соглашения", - отчитываются в Министерстве обороны.

Ночью, с 02.35, в течение получаса, от Докучаевска враг вел обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по защитниках н.п. Березовое.

С 06.35 в течение часа, враг дважды вел обстрелы наших воинов в районе Новолуганского. От Доломитного оккупанты выпустили 9 мин калибра 82 мм и вели огонь из гранатометов и стрелкового вооружения.

Военные сообщают, что враг применял гранатометы и стрелковое вооружение и вел провокационные обстрелы в районах н.п. Крымское, Светлодарск и Шумы.

Украинские военные отвечали врагу, применяя легкое пехотное вооружение.

По имеющейся информации, в результате прицельных вражеских обстрелов получил ранение один наш защитник. Воин доставлен в военный мобильный госпиталь. Состояние его здоровья - удовлетворительное.