В зоне ООС вследствие вражеских обстрелов ранен украинский военный
Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил.
"С начала текущих суток, 24 декабря, российско-оккупационные войска продолжили нарушение режима прекращения огня, осуществив 6 прицельных обстрелов позиций Объединенных сил, один раз нарушив Минские соглашения", - отчитываются в Министерстве обороны.
Ночью, с 02.35, в течение получаса, от Докучаевска враг вел обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по защитниках н.п. Березовое.
С 06.35 в течение часа, враг дважды вел обстрелы наших воинов в районе Новолуганского. От Доломитного оккупанты выпустили 9 мин калибра 82 мм и вели огонь из гранатометов и стрелкового вооружения.
Военные сообщают, что враг применял гранатометы и стрелковое вооружение и вел провокационные обстрелы в районах н.п. Крымское, Светлодарск и Шумы.
Украинские военные отвечали врагу, применяя легкое пехотное вооружение.
По имеющейся информации, в результате прицельных вражеских обстрелов получил ранение один наш защитник. Воин доставлен в военный мобильный госпиталь. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
- Напомним, в понедельник, 23 декабря, российские войска в Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня
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