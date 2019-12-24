За прошедшие сутки россияне 7 раз обстреляли Объединенные силы

24 декабря, 2019, 07:29

В понедельник, 23 декабря, российские войска на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил рядом с Лебединским из гранатометов различных систем; недалеко от населенного пункта Старогнатовка - со станкового противотанкового гранатомета; возле Васильевки - из стрелкового оружия; дважды в районе населенного пункта Широкино - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Новотроицким - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики обстреляли украинские позиции неподалеку Южного из крупнокалиберных пулеметов;

В течение суток 23 декабря потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

С начала суток 24 декабря российский оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов защитников Березовой в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Потерь вследствие этого обстрела не зафиксировано.