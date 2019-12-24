В Западной Украине из-за непогоды ограничено движение транспорта на отдельных дорогах
Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.
ГСЧС, опираясь на данные Службы автомобильных дорог, информирует об ограничении движения на отдельных дорогах в Западной Украине.
Ограничения коснулись 3 областей: Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской.
Так, во Львовской области с 20 часов 23 декабря и до 9 часов 24 декабря ожидается временное ограничение движения грузовиков на нескольких дорогах государственного значения - преимущественно в горной местности. Такое же ограничение в Ивано-Франковской области - с 2 часов ночи на 24 декабря и на Закарпатье -с 00:00 24 декабря.
Ограничения ввели с целью "недопущения пробок в движении и оперативной расчистки дорог от снега".
"Погодные условия могут привести к нарушению и местами прекращению движения транспорта на дорогах Карпатского региона", - предостерегают в ГСЧС.
По прогнозам Укргидрометцентра, 24 декабря на крайнем западе Украины ожидается значительный дождь; в Карпатах - мокрый снег, порывы ветра 15-20 м/с, метель; ночью и утром в Украине, кроме большинства западных областей, туман, видимость 200-500 метров.
Ограничение на движение грузового транспорта ввели на таких дорогах Львовщины:
- М-06 Киев-Чоп (на участке г. Стрый - граница с Закарпатской обл.)
- Н-13 Львов-Самбор-Ужгород (на участке г. Старый Самбор - граница с Закарпатской обл.)
- Н-09 Мукачево-Рахов-Богородчаны-Ивано-Франковск-Рогатин-Бибрка-Львов (на участке с. Давидов - граница с Ивано-Франковской обл.)
- Т-1402 Сходница-Песочная (на участке пгт. Сходница - г. Дрогобыч).
Ивано-Франковской области:
- Н-09 Мукачево-Львов (Яблонецкий перевал)
- Р-21 Долина-Хуст (Вишкивский перевал)
- Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (Буковецкий и Кривопольский перевалы)
Закарпатье:
- Н-06 Киев-Чоп, Абранский и Латирский перевалы;
- Н-09 Мукачево-Львов, Яблонецкий перевал;
- Р-21 Долина-Хуст, Торунский перевал.
- Р-24 Татаров-Каменец-Подольский, Буковецкий и Кривопольский перевалы
- Напомним, 23 декабря ГСЧС предупредила о подъеме уровня воды в реках Закарпатья: иногда - до 3 м
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