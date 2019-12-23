ГСЧС предупредила о подъеме уровня воды в реках Закарпатья: иногда - до 3 м

23 декабря, 2019, 09:49

В понедельник, 23 декабря, в реках Закарпатья ожидается повышение уровня воды

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, на большинстве рек уровень воды повысится на 0,5-1,5 м, без негативных последствий.

На Тиса и в нижних течениях большинства повышения составит 1-2 м, без негативных последствий.

В нижних течениях рек Латорица и Старая уровень воды повысится на 2-2,5 м, с начальным выходом воды на пойму.

В нижнем течении р. Боржава - 2,5-3 м, с начальным выходом воды на пойму.