ГСЧС предупредила о подъеме уровня воды в реках Закарпатья: иногда - до 3 м
23 декабря, 2019, 09:49
В понедельник, 23 декабря, в реках Закарпатья ожидается повышение уровня воды
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По данным Укргидрометцентра, на большинстве рек уровень воды повысится на 0,5-1,5 м, без негативных последствий.
На Тиса и в нижних течениях большинства повышения составит 1-2 м, без негативных последствий.
В нижних течениях рек Латорица и Старая уровень воды повысится на 2-2,5 м, с начальным выходом воды на пойму.
В нижнем течении р. Боржава - 2,5-3 м, с начальным выходом воды на пойму.
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