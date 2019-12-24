В Индонезии автобус сорвался со склона: десятки погибших
24 декабря, 2019, 10:24
В результате падения пассажирского автобуса в глубокий овраг на юге Индонезии погибли по меньшей мере 24 человека, еще 16 получили тяжелые травмы
Об этом Xinhua рассказал Ноприядин, руководитель Центра данных и информации Управления по чрезвычайным ситуациям Южной Суматры.
"По последней информации, 24 человека погибли, остальные получили ранения. В автобусе находились 40 пассажиров", - сказал Ноприядин.
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По его словам, количество погибших может возрасти, поскольку многие пассажиры получили тяжелые травмы. Всех пострадавших в аварии срочно доставили в местную больницу, где они получат медицинскую помощь.
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