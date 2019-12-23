В США столкнулись 69 авто: более полусотни пострадавших
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на полицию.
"В аварии, в которой были задействованы почти 70 транспортных средств на ледяном и туманном шоссе Виргинии в воскресенье утром, пострадало по меньшей мере 51 человек", - говорится в сообщении.
Как отмечается, 11 из 51 пострадавшего находятся в тяжелом состоянии в больнице, однако их жизни ничего не угрожает. В результате масштабного ДТП никто не погиб.
Читайте также: В Канаде из-за снегопада столкнулись почти 40 автомобилей, есть погибшие
По информации полиции, причиной аварии на автомагистрали I-64, которая проходит через Виргинию, стали плохие погодные условия, в частности туман и гололед.
Ранее сообщалось о 35 пострадавших.
Расследование инцидента продолжается, местных автомобилистов просят избегать места аварии.
Читайте также
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
-
12 декабря, 2019 Виталий Портников: Зеленский оказался в "нормандском" тупике
Читайте также
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-