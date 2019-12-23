В США столкнулись 69 авто: более полусотни пострадавших

23 декабря, 2019, 10:10

В результате столкновения 69 автомобилей в американском штате Виргиния госпитализированы 51 человек

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на полицию.

"В аварии, в которой были задействованы почти 70 транспортных средств на ледяном и туманном шоссе Виргинии в воскресенье утром, пострадало по меньшей мере 51 человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 11 из 51 пострадавшего находятся в тяжелом состоянии в больнице, однако их жизни ничего не угрожает. В результате масштабного ДТП никто не погиб.

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По информации полиции, причиной аварии на автомагистрали I-64, которая проходит через Виргинию, стали плохие погодные условия, в частности туман и гололед.

Ранее сообщалось о 35 пострадавших.

Расследование инцидента продолжается, местных автомобилистов просят избегать места аварии.