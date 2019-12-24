В РФ провели "учения по кибербезопасности", активисты говорят о цензуре
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Заместителя министра связи РФ Алексей Соколов заявил, что задачей учений является обеспечение надежной работы интернета в России при любых условиях. Об этом Соколов сказал в выступлении из Центра мониторинга и отображения киберугроз.
Российский пропагандистский телеканал "Россия-24" сообщил, что власти "тестировали новые технические возможности" в течение двух недель.
В то же время российские общественные активисты назвали инициированные властью "учения" одним из возможных средств усиления цензуры.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о так называемом "суверенном интернете". Закон требует от провайдеров установки специального оборудования для перенаправления сетевого трафика в контролируемые государством пункты.
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