В РФ провели "учения по кибербезопасности", активисты говорят о цензуре

24 декабря, 2019, 08:18

В понедельник, 23 декабря, в РФ провели "учения по кибербезопасности в интернете"

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Заместителя министра связи РФ Алексей Соколов заявил, что задачей учений является обеспечение надежной работы интернета в России при любых условиях. Об этом Соколов сказал в выступлении из Центра мониторинга и отображения киберугроз.

Российский пропагандистский телеканал "Россия-24" сообщил, что власти "тестировали новые технические возможности" в течение двух недель.

В то же время российские общественные активисты назвали инициированные властью "учения" одним из возможных средств усиления цензуры.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о так называемом "суверенном интернете". Закон требует от провайдеров установки специального оборудования для перенаправления сетевого трафика в контролируемые государством пункты.