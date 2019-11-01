В России вступил в силу закон о "суверенном интернете"

1 ноября, 2019, 14:27

В пятницу, 1 ноября, в России вступил в силу большая часть положений закона об обеспечении безопасности российского сегмента интернета - так называемого закона о "суверенном Рунете"

Как сообщает Радио Свобода, документ обязывает интернет-провайдеров устанавливать предоставленное Роскомнадзором на безвозмездной основе оборудование, которое при возникновении угроз безопасной работе Рунета позволит ведомству осуществлять централизованное управление сетью.

Это должно позволить отключать российский сегмент Интернета от всемирной сети. В остальное время оборудование будет использоваться для блокировки запрещенных ресурсов. Перечень угроз государственные органы РФ пока не утвердили.

Ряд пунктов закона, в частности положения о национальных доменных зонах и криптографическая защита, начнут действовать с января 2021 года.

Расходы на реализацию закона должны составлять более чем 30 млрд рублей. По мнению некоторых провайдеров, анализировать весь трафик - слишком дорогое удовольствие, и окончательная стоимость проекта будет "космической".

Критики закона опасаются, что автономная сеть создаст возможности для тотальной цензуры в интернете.

Международная организация "Репортеры без границ" выступила с заявлением, осуждающим закон о «суверенный Рунет», обвиняя российские власти в намерении установить политический контроль над всей сетевой инфраструктурой, чтобы в случае необходимости перекрыть поток цифровой информации.