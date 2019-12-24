Убийство Хашогги: в ООН назвали решение саудовского суда смехотворным

24 декабря, 2019, 10:06

Решение суда в Саудовской Аравии по наказанию убийц журналиста Джамаля Хашогги, в то время как организаторы остаются на свободе, является смехотворным и противоречит справедливости

Такую оценку в своем Twitter дала спецдокладчица ООН по вопросу внесудебных казней Агнес Калламард.

"Итог: наемные убийцы признаны виновными, приговорены к смертной казни. Организаторы же не только остаются на свободе, их почти не коснулись расследование и судебное разбирательство. Это противоречит справедливости. Это смехотворно", - написала Калламард.

Спецдокладчица ООН также указала, что генеральный консул был признан невиновным.

"Консул Саудовской Аравии, который позволил, чтобы консульство и его кабинет стали местом преступления, был признан невиновным. Даже при том, что он принял все необходимые меры безопасности, чтобы убедиться, что в консульстве не будет свидетелей", - указала Калламард.

j) Bottom line: the hit-men are guilty, sentenced to death. The masterminds not only walk free. They have barely been touched by the investigation and the trial. That is the antithesis of Justice. It is a mockery. - Agnes Callamard (@AgnesCallamard) December 23, 2019



Она также отметила, что Эр-Рияд не расследовал роль окружения наследного принца Мухаммеда бин Салмана в убийстве журналиста.

"Подсудимые неоднократно заявляли, что выполняли приказы. Прокурор публично заявил, что личный советник престолов принца Сауд аль-Кахтани требовал похищения Джамаль Хашогги (на том основании, что это угроза национальной безопасности). И все же он остается на свободе", - написала Калламард .

Как известно, в понедельник уголовный суд в Эр-Рияде из 11 человек, которые проходили по делу убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги, пятерых приговорил к высшей мере наказания. Еще троим были присуждены длительные сроки заключения. С трех человек обвинения были сняты.