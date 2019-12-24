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Espreso.tvМирТрампу могут предъявить новые обвинения в рамках импичмента

Трампу могут предъявить новые обвинения в рамках импичмента


фото: reuters
Судебный комитет Палаты представителей Конгресса США до сих пор требует показаний от бывшего юрисконсульта Белого дома Дона Мак-Гана, которые могут предоставить основания для выдвижения дополнительных статей об импичменте президента Дональда Трампа

Как сообщает The Hill, комитет обратился в апелляционный суд округа Колумбия по поводу дачи показаний Мак-Ганом.

"Если свидетельства Мак-Гана приведут к новым доказательствам, которые подтвердят, что президент Трамп совершил преступления, которые требуют импичмента и не подпадают под статьи, одобренные Палатой представителей, комитет будет действовать соответственно, до рассмотрения вопроса о том, рекомендовать ли новые статьи для импичмента", - говорится в заявлении комитета.

Комитет также заявил, что показания Мак-Гана имеют ключевое значение для того, чтобы помочь нижней палате Конгресса подать свое дело против Трампа в будущем сенатском процессе по утвержденным статьям импичмента.

После того, как Палата представителей проголосовала за импичмент Трампу на прошлой неделе, коллегия из трех судей федерального округа Колумбия попросила обе стороны в этом деле проинформировать суд о том, была ли борьба за повестку в суд спорной.

Стороны предоставят устные аргументы перед окружным судом округа Колумбия 3 января.

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