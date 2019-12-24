Трамп заявил о готовности к "сюрпризам" от КНДР

24 декабря, 2019, 20:07

Президент Дональд Трамп заявил, что США эффективно "уладят" дело с любым "рождественским сюрпризом" от Ким Чен Ына

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Hill .

"Мы узнаем, что это за сюрприз, и решим все очень успешно", - отметил президент, добавив, что сначала нужно увидеть, что произойдет.