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Espreso.tvОбществоТрамп заявил о готовности к "сюрпризам" от КНДР

Трамп заявил о готовности к "сюрпризам" от КНДР

Президент Дональд Трамп заявил, что США эффективно "уладят" дело с любым "рождественским сюрпризом" от Ким Чен Ына

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Hill .

"Мы узнаем, что это за сюрприз, и решим все очень успешно", - отметил президент, добавив, что сначала нужно увидеть, что произойдет.

  • Пхеньян планирует ввести жесткую политику в отношении США в качестве ранее анонсированного "рождественского подарка" для Вашингтона.
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