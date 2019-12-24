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Espreso.tvОбществоКНДР готовит "рождественский подарок" для США

КНДР готовит "рождественский подарок" для США


фото: reuters
Пхеньян планирует ввести жесткую политику в отношении США в качестве ранее анонсированного "рождественского подарка" для Вашингтона

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

"Северная Корея планирует ввести жесткую политику в отношении Соединенных Штатов, которая предусматривает снятие вопроса денуклеаризации с переговоров", - сообщил источник, близкий к северокорейскому руководству.

Ожидается, что эта "новая политика" будет предусматривать, кроме отказа от участия в переговорах с Вашингтоном, закрепление статуса КНДР как государства с ядерным оружием.

По данным источника CNN, Пхеньян также больше не будет добиваться отмены санкций в целях экономического развития ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе, а вместо этого усилит свою приверженность государственной идеологии самообеспечения.

Как сообщалось, напряженность в отношениях Вашингтона и Пхеньяна усилилась, когда КНДР осуществила ряд испытаний оружия.

Ранее Трамп заявлял, что Соединенные Штаты внимательно следят за усилиями Северной Кореи по разработке новых видов вооружений и готовы действовать в ответ в случае, если они появятся.

Президент США выступил с такой позицией на фоне заявлений Северной Кореи о готовности возобновить ядерную и ракетную программы, если официальный Вашингтон не смягчит позицию в переговорах по денуклеаризации. При этом Пхеньян обещал даже "рождественский подарок" для США.

В КНДР хотят получить поэтапное ослабление санкций, зато позиция США заключается в том, что для отмены экономического давления Северная Корея должна осуществить полный процесс ядерного разоружения с возможностью проверки международными наблюдателями.

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