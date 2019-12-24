Трамп опять требует у демократов не тянуть с импичментом
Об этом американский лидер написал в Twitter, предусмотрев быстрое увольнение спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.
"Какое право сумасшедшая Нэнси имеет на то, чтобы затягивать процесс в Сенате? Никакого! У нее плохие доказательства, и она стремится сделать так, чтобы результат не стал для нее отрицательным. Охота на ведьм должна закончиться сейчас же процессом в Сенате", - говорится в твите.
Трамп отметил, что демократы из нижней палаты пытаются таким образом "подчинить себе Сенат".
.... What right does Crazy Nancy have to hold up this Senate trial. None! She has a bad case and would rather not have a negative decision. This Witch Hunt must end NOW with a trial in the Senate, or let her default & lose. No more time should be wasted on this Impeachment Scam!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2019
- Напомним, вечером 18 декабря (по киевскому времени - в ночь на 19 декабря) Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
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