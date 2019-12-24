Трамп опять требует у демократов не тянуть с импичментом

24 декабря, 2019, 12:56

Президент США Дональд Трамп вновь выразил возмущение тем, что демократы задерживают процесс в Сенате в рамках импичмента

Об этом американский лидер написал в Twitter, предусмотрев быстрое увольнение спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

"Какое право сумасшедшая Нэнси имеет на то, чтобы затягивать процесс в Сенате? Никакого! У нее плохие доказательства, и она стремится сделать так, чтобы результат не стал для нее отрицательным. Охота на ведьм должна закончиться сейчас же процессом в Сенате", - говорится в твите.

Трамп отметил, что демократы из нижней палаты пытаются таким образом "подчинить себе Сенат".

.... What right does Crazy Nancy have to hold up this Senate trial. None! She has a bad case and would rather not have a negative decision. This Witch Hunt must end NOW with a trial in the Senate, or let her default & lose. No more time should be wasted on this Impeachment Scam! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2019